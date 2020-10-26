انت الان تتابع تفاصيل خبر “التراجع مستمر” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 25 أكتوبر والإجمالي يسجل 106540 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال التقرير اليومي للوزارة والذي يصدر في هذا التوقيت من كل يوم، وسط تراجع ملحوظ في أعداد المصابين وزيادة طفيفة بالوفيات، وانخفاض في أعداد المتعافين مقارنةً بأعداد أمس.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 25 أكتوبر

ووفق تقرير الصحة فقد جاءت أعداد المتوفين والمتعافين والمصابين وفق ما يلي:

أولاً| الحالات التي تم شفاؤها اليوم الأحد بلغت 90 حالة جديدة، بانخفاض 10 حالات عن الأمس.

ثانياً| إجمالي الحالات المتعافية حتى اليوم بلغت 98903 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل بعد تلقيها العلاج المناسب وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية

ثالثاً| أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم سجلت 143 حالة جديدة، بزيادة 20 حالة عن إصابات الأمس.

رابعاً| قفزت إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى 106540 حالة.

خامساً| أما حالات الوفاه اليوم فسجلت 12 حالة.

سادساً| وإجمالي الوفيات اليوم سجلت 6199 حالة.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل تصريحات ترامب حول تفجير مصر لسد النهضة

فرنسا تشتعل” حريق ضخم وأكبر عدد إصابات بكورونا في العالم

قانون الإيجار القديم ومقترح بنزع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنين من المستأجر

كما تؤكد الصحة دائماً على مراقبتها للأوضاع بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى أول بأول، وذلك عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.