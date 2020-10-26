الأنبا ويصا يصل روما فى رحلة رعوية وعلاجية

وصل إلى مطار روما، الأنبا ويصا مطران البلينا، حيث كان فى استقباله الأنبا برنابا، أسقف روما، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان.



وصل إلى مطار روما، الأنبا ويصا مطران البلينا، حيث كان فى استقباله الأنبا برنابا، أسقف روما، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان. وكان الأنبا "ويصا"، قد صلى القداس الإلهى صباحا فى كنيسة رابطة القدس بالظاهر، ثم توجه إلى مطار القاهرة، ليبدأ رحلة رعوية وعلاجية فى أوروبا.

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