تعرف على آليات حساب نصاب الفوز وخوض الإعادة بانتخابات مجلس النواب

بعد انتهاء عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى، ليبدأ عقب ذلك عملية الفرز للأصوات ليتم تحديد الفائز من عدمه أو من سيخوض جولة الإعادة .

ونظم القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب سواء في النظام الفردي أو القائمة، حيث يٌعلن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية وذلك في النظام الفردي، أما القائمة فتعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

ونرصد ما نصت عليه المادة 23 من قانون مجلس النواب:

في الانتخاب بالنظام الفردي، يٌعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة، ويٌحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تٌجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجري عليها الإعادة، أٌجرى الانتخاب بينهم علي أن يٌعلن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

أما في الانتخاب بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.