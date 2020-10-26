قرار جمهورى بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.
ونص القرار على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وفق الجريدة الرسمية.
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