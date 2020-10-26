الدائرة الأولى فى مطروح.. جمال رسلان 24974 صوتاً وياسين محمد صالح عبد الله 14568

أعلنت اللجنة العامة فى محافظة مرسى مطروح نتائج انتخابات مجلس النواب، وقال المستشار موسى أحمد خليل النحراوي، رئيس اللجنة العامة الدائرة الأولى، أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 95 ألف و368 صوت.

وأكد رئيس اللجنة العامة إن إجمالى عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 69 ألف 662 صوت، واجمالى عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 11652 صوت، وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة 58016 صوت ، وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة هى.

1 _ القائمة الوطنية من أجل مصر 48254 صوت

2 _ نداء مصر 9756 صوت

وبالنسبة للمقعد الفردى إجمالي عدد الناخبين أمام اللجان 69 ألف و662 صوت وعدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 64 ألف و67 صوتا ، وأن إجمالى عدد الأصوات الباطلة هو 5 آلاف و595 صوت وإجمالى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح هو.

وحصل المرشحون على الأصوات الأتية:

جمال عبد الله قاسم رسلان 24974

ياسين محمد صالح عبد الله 14568

رسمية عبد الحافظ محمد نوح 683

عبد الحميد عبد الله لطيف 773

مهدى عبده مهدى خميس 6021

سعيد سليمان حسين سليمان 106

عبد الله حسن خضرى 223

عبد الفارق عبد السيمع سنوسى محمد 8963

عبد العاطى أبو بكر منشاوى سدرة 7664

خميس أبو بكر محمود حسين 92

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.