اللجنة العامة بالعطارين.. تقدم الصافى عبد العال بـ28139 صوتا

أعلنت اللجنة العامة فى محافظة الإسكندرية، نتائج انتخابات مجلس النواب بقسم العطارين، أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة للجان العامة 254829، وأن إجمال عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم أمام اللجان 57750، وأن إجمال عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 12890صوت، وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة 44860، وأن إجمال عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل مرشح.

الصافى عبد العال محمد الصغير 28139 ، وملكة عبد الرازق عبد الحميد مسعود، 9023، ومحمد السيد احمد السيد المليجى 2028، وأحمد محمد على متولى العربى 959، وسامية محمد عبد الحميد 1124، وعبد الناصر محمد فرحات محمود 1398، وإيهاب محمود حنفى محمود 1056، وإيهاب محمود عبد الله أحمد عبد الله 338 .

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.