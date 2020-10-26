الدائرة الأولى بالأقصر.. تفوق قائمة نداء مصر بـ51534 صوتا والأعادة على الفردى

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الاولي قسم الأقصر، حيث أكد رئيس اللجنة، أن إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا 121249 ناخبا.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.

وجاء أصوات المرشحين كالتالي:

الطيري 3963 صوتا

عبادي رسيدي 11710

أحمد إدريس 1632

أحمد حسين 1783

ناهد أحمد 201

عبد اللله علي 7542

بغداد مصطفي 401

حسني محمد علي 581

خالد عبد المعطي 4855

أحمد يوسف 217

بهاء الدين أبو الحمد 12544

عللاء الدين راشد 4702

خالد فكرى 1101

أيمن فؤاد 431

محمد محمود 352

هاني ثروت مقار 7187

الحسين بكري نوبي 5898

حمدي أحمد 1340

إبراهيم عبد الصبور 611

نوبي سيد حسين 2021

طاهر محمد محمود 635

منتصر عبده همام 1882

الهام علي 199

عبد الهادي رزق 2779

عبد المعز بكري 1198

أحمد سيد أحمد 251

ممدوح الطيري زكي 55

عمار معوض 163

كرم خليل 1329

جرجس تواضروس 507

عبد الرحمن حسين 12065

جمال أسماعيل 8186

كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 45255ـ فيما حصلت قائمة نداء مصر 51534.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.