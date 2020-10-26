أنصار مرشحى مستقبل وطن والشعب الجمهورى "محمد عبد الحميد وأحمد عاشور" يحتفلان بفوزهما بمقعدى العمرانية والطالبية

احتفل أنصار المرشح الدكتور محمد على عبد الحميد، مرشح حزب مستقبل وطن، وأنصار المرشح أحمد عاشور، مرشح حزب الشعب الجمهورى، عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، معلنين فوز مرشحيهم بمقعدى الدائرة بعد حصولهم على أعلى الأصوات وفقا للحصر العددى لأصوات اللجان الفرعية التي وصلت للجنة العامة.
وشهدت دائرة العمرانية والطالبية احتفالات كبيرة من العشرات من أنصار المرشحين محمد على عبد الحميد وأحمد عاشور، مؤكدين فوزهما بالمقعدين وفقا لمؤشرات الفرز، وينتظر أن تعلن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة (العمرانية والطالبية) مخصص لها مقعدين في مجلس النواب وفقا لقانون تقسيم الدوائر، ويتنافس فيها 35 مرشحا، ويعد أبرز المتنافسين فيها الدكتور محمد على عبد الحميد عن حزب مستقبل وطن، وهو عضو مجلس النواب الحالي التي تنتهى مدته في 9 يناير المقبل، وأحمد عاشور عن حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد فؤاد النائب الحالى ومرشح حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعلاء شلتوت مرشح حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد الرحمن شلتوت مرشح حزب الوفد الجديد.
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