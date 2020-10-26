فى ختام مؤتمر الإسلام والتجديد.. وزير الأوقاف يتسلم درعا من نظيره السودانى

تسلم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، درعا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح، تقديرا لمشاركته الثرية فى مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".





وقال وزير الأوقاف السودانى، خلال إهداء الدكتور مختار جمعة، الدرع، قبيل مغادرته الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إن مشاركة وزير الأوقاف فى المؤتمر أثرت النقاشات فيه، باعتباره أحد العلماء المُجددين فى العالم العربى.

وشكر الشيخ نصر الدين مفرح، الدكتور محمد مختار جمعة، على تلبية الدعوة، مشيرا إلى أن آراءه وورقته العلمية التى طرحها تحت عنوان "حتمية التجديد" أثرت النقاش فى جلسات المؤتمر، مما كان له أثر كبير فى نجاح مداولاته.

من جانبه، شكر الدكتور محمد مختار جمعة، الوزير السودانى، على التكريم والمبادرة الكريمة، وهنأه بنجاح المؤتمر، الذى تناول قضايا وموضوعات مُهمة، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق والاستقرار للسودان الشقيق.