وقال وزير الأوقاف السودانى، خلال إهداء الدكتور مختار جمعة، الدرع، قبيل مغادرته الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إن مشاركة وزير الأوقاف فى المؤتمر أثرت النقاشات فيه، باعتباره أحد العلماء المُجددين فى العالم العربى.
وشكر الشيخ نصر الدين مفرح، الدكتور محمد مختار جمعة، على تلبية الدعوة، مشيرا إلى أن آراءه وورقته العلمية التى طرحها تحت عنوان "حتمية التجديد" أثرت النقاش فى جلسات المؤتمر، مما كان له أثر كبير فى نجاح مداولاته.
من جانبه، شكر الدكتور محمد مختار جمعة، الوزير السودانى، على التكريم والمبادرة الكريمة، وهنأه بنجاح المؤتمر، الذى تناول قضايا وموضوعات مُهمة، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق والاستقرار للسودان الشقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ختام مؤتمر الإسلام والتجديد.. وزير الأوقاف يتسلم درعا من نظيره السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.