الدائرة الأولى ببنى سويف.. محمد سيد كامل 30986 صوت وعبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541

أعلنت اللجنة العامة في محافظة بني سويف، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، وجاء إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 13997، وجاءت الأصوات الباطلة 19744، كما جاءت الصحيحة 119353.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

محمد سيد كامل 30986

طارق مخيمر 19153

أبو الخير عبد السميع 12892

مرقص موريس كمال 7591

محمود عزت محمود 19490

ممدوح مجدى أحمد 5063

وليد محمد أحمد 17391

محمد رجب عبد العظيم 20451

مخلوف ماهر مخلوف 3290

مصطفي علي لطفي 9042

أحمد محمد أحمد 2460

الحياة سيد عويس 2160

ربيع عباس على حمزة 4220

هاني فارس على 5458

عادل محمد خليفة 2757

أحمد محمد عبد الحميد 1923

عادل جرجس صليب 4251

عادل حم 2453

ثروت يوسف فرج 20903

أبو الخير جابر عبود 3791

سيد عبد الرحمن 1782

محد سيد محمد 2397

محمد مصطفي محمد 13261

عبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.