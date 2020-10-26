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الدائرة الأولى ببنى سويف.. محمد سيد كامل 30986 صوت وعبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541

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أعلنت اللجنة العامة في محافظة بني سويف، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، وجاء إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 13997، وجاءت الأصوات الباطلة 19744، كما جاءت الصحيحة 119353.

 

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

 

محمد سيد كامل 30986

 

طارق مخيمر 19153

 

أبو الخير عبد السميع 12892

 

مرقص موريس كمال 7591

 

محمود عزت محمود 19490

 

ممدوح مجدى أحمد 5063

 

وليد محمد أحمد 17391

 

محمد رجب عبد العظيم 20451

 

مخلوف ماهر مخلوف 3290

 

مصطفي علي لطفي 9042

 

أحمد محمد أحمد 2460

 

الحياة سيد عويس 2160

 

ربيع عباس على حمزة 4220

 

هاني فارس على 5458

 

عادل محمد خليفة 2757

 

أحمد محمد عبد الحميد 1923

 

عادل جرجس صليب 4251

 

عادل حم 2453

 

ثروت يوسف فرج 20903

 

أبو الخير جابر عبود 3791

 

سيد عبد الرحمن 1782

 

محد سيد محمد 2397

 

محمد مصطفي محمد 13261

 

عبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541

 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

 

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

 

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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