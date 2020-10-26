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مركز أبو قرقاص بالمنيا.. الإعادة تسيطر على منافسات الفردى

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أعلنت اللجنة العامة فى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتائج انتخابات مجلس النواب، والتي تضم الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص والتى خصص لها مقعدين فقط، ويتنافس عليهما 27 مرشحا، وهى كالتالى..

 

 مجدي سعداودي _ 12660

 

 مصطفي عبد الرحمن _ 8871

 

 سيد ياسين نجيب _ 2851

 

 منير مكرم الله منير _ 12567

 

 حسن اسماعيل محمد _ 4075

 

 محمد خيري عبد السند _ 8262

 

 حسام محمود احمد _ 16358

 

 محمود رمضان احمد _ 6474

 

 أحمد محمد عبد المنعم  _17052

 

 بركه سالم أحمد _ 11031

 

 محمد نايف محمد طالب _ 15673

 

 وليد محمد التوني _ 10868

 

 إسماعيل طه إسماعيل _ 2326

 

 مصطفي التوني _ 10416

 

 عاطف محمد كامل _ 4505

 

 هيثم فاروق _ 16240

 

 وليد ضاحي عبد العزيز _ 1515

 

 محمد ابو بكر محمد  _ 2990

 

 محمود خيري غلاب _ 9091

 

 جاد محمد عبد العزيز_ 3045

 

 محمد صاوي فريد _ 1115

 

 نوار حسن محمد _ 7375

 

 عبد الناصر البرباوي _ 5094

 

 طارق مفتاح  _ 8207

 

 اشرف محمد شوفى _ 8099

 

 عادل ياسين _ 1025

 

 وسام محمود ابو الصفا _ 12047

 

مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

 

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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