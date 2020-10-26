مركز أبو قرقاص بالمنيا.. الإعادة تسيطر على منافسات الفردى

أعلنت اللجنة العامة فى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتائج انتخابات مجلس النواب، والتي تضم الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص والتى خصص لها مقعدين فقط، ويتنافس عليهما 27 مرشحا، وهى كالتالى..
مجدي سعداودي _ 12660
مصطفي عبد الرحمن _ 8871
سيد ياسين نجيب _ 2851
منير مكرم الله منير _ 12567
حسن اسماعيل محمد _ 4075
محمد خيري عبد السند _ 8262
حسام محمود احمد _ 16358
محمود رمضان احمد _ 6474
أحمد محمد عبد المنعم _17052
بركه سالم أحمد _ 11031
محمد نايف محمد طالب _ 15673
وليد محمد التوني _ 10868
إسماعيل طه إسماعيل _ 2326
مصطفي التوني _ 10416
عاطف محمد كامل _ 4505
هيثم فاروق _ 16240
وليد ضاحي عبد العزيز _ 1515
محمد ابو بكر محمد _ 2990
محمود خيري غلاب _ 9091
جاد محمد عبد العزيز_ 3045
محمد صاوي فريد _ 1115
نوار حسن محمد _ 7375
عبد الناصر البرباوي _ 5094
طارق مفتاح _ 8207
اشرف محمد شوفى _ 8099
عادل ياسين _ 1025
وسام محمود ابو الصفا _ 12047
مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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