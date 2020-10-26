مائل للحرارة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم الإثنين : عظمى القاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، ورياح معتدلة على الأنحاء كافة.





فيما يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد ليلا. وتتأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على القاهرة الوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تتأثر بامتداد مرتفع جوى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية. فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 30 19 الإسكندرية 28 20 وادى النطرون 29 19 طنطا 29 19 شبين الكوم 30 19 دمنهور 29 20 بلطيم 29 20 مطروح 27 18 السلوم 26 18 سيوة 27 17 بورسعيد 28 21 دمياط 28 19 الزقازيق 30 20 المنصورة 29 19 الإسماعيلية 31 20 السويس 30 21 العريش 29 20 رفح 28 20 رأس سدر 31 21 نخل 29 17 نويبع 31 24 طابا 31 22 كاترين 27 13 الطور 31 23 شرم الشيخ 33 25 الغردقة 32 24 مرسى علم 31 24 الفيوم 30 19 بنى سويف 30 18 المنيا 31 16 أسيوط 31 16 سوهاج 32 18 قنا 33 20 الأقصر 33 21 أسوان 34 21 إدفو 33 21 أبو سمبل 34 20 الوادى الجديد 33 18 شلاتين 31 24 أبو رماد 31 25 حلايب 30 25 رأس حدربة 30 26

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