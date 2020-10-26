نشوى الديب وطارق سعيد يحسمون مقعدى أمبابة.. والقائمة الوطنية 70148 صوت

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة إمبابة عن النتائج المبدئية، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لقائمة نداء مصر.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، فقد أدلى 94789 بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317
وحصل المرشحين على الأصوات الأتية:
طارق سعيد حسنين عبدالكريم 59967
نشوى حسن على عبدالعال الديب 70963
محمد رشاد سيد عبداللطيف 2152
ايهاب عبدالخالق احمد محمد الخولى 4051
اشرف سامى عجيب ميخائيل 9710
احمد السيد احمد محمود 1696
عاطف خلف هرنى سعيد 2218
احمد على محمد حسن القماح 664
مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله 2240
كريم سمير محمود محمد 1556
محمد هشام ديك محمد 743
طارق احمد محمد عبدالعال 2006
اشرف محمد محمود محمد 626
راويه رجب احمد حافظ 985
محمود رجب عبدالوهاب عثمان 638
السيد فتحى مسلم عبده جادو 797
محمود فرج طه بدر فرج عبده 296
رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد 370
شاديه محمود ثابت هريدى 5466
وبهذه النتيجة تكون نشوى الديب مع طارق سعيد قد حسما مقعدى الدائرة.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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