الدائرة الأولى في قنا.. سعد الخيام 16 ألف صوت ومصطفى محمود 15 ألفًا

أعلنت اللجنة العامة في محافظة قنا، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي بندر قنا.
وقال المستشار رئيس اللجنة، إن إجمالي جميع المقيدين في اللجان 437106، وكان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 134119، وجاءت الأصوات الباطلة 9194، كما جاءت الصحيحة 124925 .
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
إمبارك أبو الحجاج إسماعيل وشهرته العمدة إمبارك 10331
جمال محمد عامر عوض 12882
جمال حسن محمد النجار 12875
سعد إبراهيم حسن أبو زيد وشهرته سعد الخيام 16476 عن حزب مستقبل وطن
مصطفي محمود محمد 15142
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل
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