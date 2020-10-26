ناصر والواسطى ببنى سويف.. 92 ألف للقائمة الوطنية وإعادة على المقاعد الفردية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد ابو باشا، في الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، عن نتائج فرز المصريين بالداخل لمرشحي الدائرة الـ32، حيث جاء عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 516 الف و459 صوت، بإجمالي اصوات عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 202 الف و401، بإجمالى اصوات صحيحة 184 الف و212 صوتا.
وجات نتائج أعمال الفرز كالتالي، عبد الحكيم مسعود بعدد اصوات 49 ألف و782 صوتا، ومحمد سيد جنيدي بـ40 الف و219، وعصام عبد العزيز خلاف بـ34 الف و978 صوتا، وعماد اليماني 23 الف و889 صوتا.
وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 92 الف و726 صوتا، مقابل 50 الف و599 صوتا لقائمة نداء مصر، بإجمالي عدد الناخبين الذين ادلو باصواتهم 202 الف و401 صوتا، و59076 صوتا باطلا، و143 الف و325 صوتا صحيحا.
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