أبوتيج وصدفا والغنايم بأسيوط.. علاء الدين خير الله محمد 21488 صوتا

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة في محافظة أسيوط، والتي تضم مركز ومدينة أبوتيج ومركزى صدفا والغنايم نتائج انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 24 مرشحًا لحصد مقعدين اثنين في النظام الفردى، وهى كالتالى:

1 _ أحمد أحمد شاكر عثمان _ 15048

2 _ الحسينى عيسى جلال أحمد _ 15993

3 _ إيهاب حليم عبد المسيح شحاته _ 4863

4 _ علاء الدين عبد العظيم حسن _ 8756

5 _ طارق حسين محمود عبد العال _ 1731

6 _ علاء الدين خير الله محمد _ 21488

7 _ أمين فتحى أمين على _ 15433

8 _ هالة عبده ماهر غزالى _ 8660

9 _ إيهاب سمعان _ 7924

10 _ حسين محمود إبراهيم إبراهيم _ 5641

11 _ يونس درويش محمود إبراهيم _ 5950

12 _ مكرم رمزى نخلة _ 4489

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.