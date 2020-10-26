دائرة ملوى بالمنيا.. 145457 صوتوا فى الانتخابات والإعادة على المقاعد الفردية

أعلنت اللجنة العامة دائرة ملوى، بمحافظة المنيا، عدد الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت لإختيار مرشحى إنتخابات مجلس النواب في جميع اللجان 125557 صوتا، والأصوات الباطلة 19900 صوتا، وأن إجمالي الحضور من الناخبين بلغ 145457 ناخبا، وجاءت كالتالى بعد فرز الأصوات من قبل اللجنة العامة.
عمرو حسن عيسى غلاب _ 14780
رياض عبد الستار حسن إبراهيم 23829
محمد عبد الحكيم أبوزيد رشدان _ 23436
هيلاسلاسى غنى ميخائيل عياد _ 25188
حازم محمد عبد الهادى محمود _ 18257
محمد حامد محمود على الكاشف _ 14537
مصطفى فتحى راتب محمد _ 12201
محمد خلف عبد الرحمن احمد _ 7956
محمد مصطفى محمود محمد كمال _ 17417
احمد ماهر عبد الله سليم يوسف _ 6374
اسامه عبدالشكور حمزه دردير 14599
مصطفى محمد شحاته على 378
سيد محمد حسين عبدالرحمن 4147
محمد محمد مرتضى رشدى سليم 1727
محمد عبدالحميد مصطفى محمود 4976
خالد محمد إمام على 8804
هانى ناصف عبد النظير عبد العاطى 2065
صابر محمد طلعت احمد 2638
محمد عبدالله عبدالسلام محمد 8565
محمد سيد زكى عبد القادر 12096
حسام على محمود محمد 9930
على احمد فرغلى محمد منير يوسف 14795
ياسر حسن عبدالقادر محمد 4871
صلاح اسماعيل على مطر 12392
رأفت نبيل وهيب ينى 14605
كرم زكى فرج الله مريانس 6690
عمر طه محمد عبد الرحمن 1503
زاهر ناجح زاهر قلينى 7144
خالد سعد أحمد سلطان 3222
محمد عبد اللطيف محمد عبدالجليل 7424
محمد محمد صادق عمر رشوان 6584
شريف نادى موسى دياب 10505
سامح محمد صديق مصطفى 9020
أحمد محمد نشأت فوزى خليل 12529
محمد عامر حلمى محمد مهنى 19087
وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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