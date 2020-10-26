دائرة ملوى بالمنيا.. 145457 صوتوا فى الانتخابات والإعادة على المقاعد الفردية

أعلنت اللجنة العامة دائرة ملوى، بمحافظة المنيا، عدد الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت لإختيار مرشحى إنتخابات مجلس النواب في جميع اللجان 125557 صوتا، والأصوات الباطلة 19900 صوتا، وأن إجمالي الحضور من الناخبين بلغ 145457 ناخبا، وجاءت كالتالى بعد فرز الأصوات من قبل اللجنة العامة.

عمرو حسن عيسى غلاب _ 14780

رياض عبد الستار حسن إبراهيم 23829

محمد عبد الحكيم أبوزيد رشدان _ 23436

هيلاسلاسى غنى ميخائيل عياد _ 25188

حازم محمد عبد الهادى محمود _ 18257

محمد حامد محمود على الكاشف _ 14537

مصطفى فتحى راتب محمد _ 12201

محمد خلف عبد الرحمن احمد _ 7956

محمد مصطفى محمود محمد كمال _ 17417

احمد ماهر عبد الله سليم يوسف _ 6374

اسامه عبدالشكور حمزه دردير 14599

مصطفى محمد شحاته على 378

سيد محمد حسين عبدالرحمن 4147

محمد محمد مرتضى رشدى سليم 1727

محمد عبدالحميد مصطفى محمود 4976

خالد محمد إمام على 8804

هانى ناصف عبد النظير عبد العاطى 2065

صابر محمد طلعت احمد 2638

محمد عبدالله عبدالسلام محمد 8565

محمد سيد زكى عبد القادر 12096

حسام على محمود محمد 9930

على احمد فرغلى محمد منير يوسف 14795

ياسر حسن عبدالقادر محمد 4871

صلاح اسماعيل على مطر 12392

رأفت نبيل وهيب ينى 14605

كرم زكى فرج الله مريانس 6690

عمر طه محمد عبد الرحمن 1503

زاهر ناجح زاهر قلينى 7144

خالد سعد أحمد سلطان 3222

محمد عبد اللطيف محمد عبدالجليل 7424

محمد محمد صادق عمر رشوان 6584

شريف نادى موسى دياب 10505

سامح محمد صديق مصطفى 9020

أحمد محمد نشأت فوزى خليل 12529

محمد عامر حلمى محمد مهنى 19087

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.