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دائرة ملوى بالمنيا.. 145457 صوتوا فى الانتخابات والإعادة على المقاعد الفردية

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أعلنت اللجنة العامة دائرة ملوى، بمحافظة المنيا، عدد الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت لإختيار مرشحى إنتخابات مجلس النواب في جميع اللجان 125557 صوتا، والأصوات الباطلة 19900 صوتا، وأن إجمالي الحضور من الناخبين بلغ 145457 ناخبا، وجاءت كالتالى بعد فرز الأصوات من قبل اللجنة العامة.

 

عمرو حسن عيسى غلاب _ 14780  

 

رياض عبد الستار حسن إبراهيم 23829

 

محمد عبد الحكيم أبوزيد رشدان _ 23436

 

هيلاسلاسى غنى ميخائيل عياد  _ 25188  

 

حازم محمد عبد الهادى محمود _ 18257

 

محمد حامد محمود على الكاشف _ 14537

 

مصطفى فتحى راتب محمد _ 12201

 

محمد خلف عبد الرحمن احمد _ 7956  

 

محمد مصطفى محمود محمد كمال _  17417

 

احمد ماهر عبد الله سليم يوسف _ 6374

 

اسامه عبدالشكور حمزه دردير  14599

 

مصطفى محمد شحاته على   378

 

سيد محمد حسين عبدالرحمن  4147

 

محمد محمد مرتضى رشدى سليم   1727

 

محمد عبدالحميد مصطفى محمود  4976

 

خالد محمد إمام على  8804

 

هانى ناصف عبد النظير عبد العاطى  2065

 

صابر محمد طلعت احمد 2638

 

محمد عبدالله عبدالسلام محمد  8565

 

محمد سيد زكى عبد القادر 12096

 

حسام على محمود محمد  9930

 

على احمد فرغلى محمد منير يوسف   14795

 

ياسر حسن عبدالقادر محمد  4871

 

صلاح اسماعيل على مطر  12392

 

رأفت نبيل وهيب ينى  14605

 

كرم زكى فرج الله مريانس  6690

 

عمر طه محمد عبد الرحمن  1503

 

زاهر ناجح زاهر قلينى 7144

 

خالد سعد أحمد سلطان  3222

 

محمد عبد اللطيف محمد عبدالجليل 7424

 

محمد محمد صادق عمر رشوان  6584

 

شريف نادى موسى دياب 10505

 

سامح محمد صديق مصطفى  9020

 

أحمد محمد نشأت فوزى خليل  12529

 

محمد عامر حلمى محمد مهنى  19087

 

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

 

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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