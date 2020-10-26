«دوت الخليج» يحاور شباب من الملتحقين بمبادرة مستقبلنا رقمى

تعتبر مبادرة مستقبلنا رقمي لبناء قدرات 100 ألف شاب مصري، من أهم المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، بالتعاون مع شركة "يوداسيتي"، وذلك لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

دوت الخليج حاورت عدد من الشباب الذى التحق بالمبادرة لرصد تجاربهم

فى البداية أوضح "مروان الجندي"، البالغ من العمر 18 عاما، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أنّه خلال المرحلة الثانوية بدأ معرفة علم البرمجة وكيفية أنّه يمثل مستقبل العالم ومصر، وحينها كان هناك مبادرة لوزارة الاتصالات شارك بها ووضعته على أول الطريق، وعرف أنّ علم البرمجة شغفه وطموحه، لذلك قرر الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتابع أنّه شارك في مبادرة "مستقبلنا الرقمي" تحديدا في مجال تطوير المنصات الرقمية، موضحا أنّ المبادرة ساعدته من الناحية التقنية والمهارات الشخصية، وأكدت مفاهيم الالتزام والجدية في العمل، كما حققت المبادرة حصوله على دخل شهري يصل لـ 1000 دولار، في أوقات عمل يومية من اختياره دون التأثير عن الدراسة.

من جانبها، قالت "سهى أبو زيد"، البالغة من العمر 26 عاما، من ميت غمر بالدقهلية، خريجة كلية إعلام لغة انجليزية جامعة القاهرة 2015، وتعمل في التسويق الرقمي منذ 5 سنوات واتجهت للعمل الحر منذ عامين، إنّها قدمت في مبادرة "مستقبل رقمي"، والتي كانت مفيدة على جوانب كثيرة وأفادتها من الجانب التقني بشكل كبير، لكن التحدي الأكبر هو العمل الحر على منصات عالمية، موضحة أنّ المبادرة كانت تجربة ممتازة من حيث المحتوى ومتابعة المدربين والمجتمع الطلابي، وبعد التخرج التحقت بسوق العمل الحر.

وأوضح "إسلام ناجي"، خريج الكلية التكنولوجية معهد الفنى الصناعى بالإسكندرية، أنّه كان يهتم بعد التخرج بتطوير نفسه ومهاراته في العمل، وقدم في المبادرة فور سماعه بها، لأنها وفرت له ورش عمل أسبوعية، وتدريبات على مشروعات حقيقية اكتسب من خلالها الخبرة ومنصات العمل الحر، وبعدما تخرج من المبادرة استطاع العمل مع أفضل الشركات من خلال منصة العمل الحر من 4 دول مختلفة بدخل شهري 1700 دولار.