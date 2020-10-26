حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 27-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب.

عاطفياً: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.

صحياً: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: يبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.

عاطفياً: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن.

صحياً: لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يومياً، بل خذ المبادرة بنفسك وانطلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: تبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل.

عاطفياً: تعيش يوماً مميزاً مع الحبيب ويسود الحوار والتفاهم العلاقة بينكما.

صحياً: ترغب في القيام بمشاريع ترفيهية أو السفر في رحلة استجمام مع الشريك.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفياً: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.

صحياً: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: حاول أن تحمي نفسك من الأخطار التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات أو تصرّفات عشوائية.

عاطفياً: حاول عدم الإصغاء إلى أقوال المقرّبين المغرضة، ولا سيما أن ثمة من يحاول توتير علاقتك بالشريك.

صحياً: تتعافى كلياً من مرض ألمّ بك أخيراً، وتستعيد نشاطك ورشاقتك كما في السابق.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات.

عاطفياً: لا تثر غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين.

صحياً: تقاوم كل ما من شأنه دفعك إلى مخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بوضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.

عاطفياً: لا تظلم الحبيب بظنك السيّئ، ستنجلي الأمور على حقيقتها وتعرف أنك أخطأت.

صحياً: قد تشعر بآلام خفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.

عاطفياً: تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.

صحياً: لا تدع الآخرين يحطون من عزيمتك ونشاطك الرياضي المكثف، بل تجنبهم، فأنت الرابح.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.

عاطفياً: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.

صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: يكف أحد الزملاء عن معاكستك، وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية بنّاءة.

عاطفياً: لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهّماً لمشكلاته، ثمّة تطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما.

صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا أمر جيد.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة.

عاطفياً: إن أفضل أسلوب يجب اعتماده مع الشريك هو الليونة والرويّة وعدم فرض إرادتك عليه.

صحياً: يغلب عليك الهدوء على الرغم من القلق الذي كان يسود حياتك بسبب مرض ما.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-10-2020

مهنياً: تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها في السابق.

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.