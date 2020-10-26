حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 27-10-2020

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: تتسلط عليك الأنوار مجدداً، وتجد نفسك أمام مشاريع مهمّة تغيّر حياتك المهنية والاجتماعية رأساً على عقب.
عاطفياً: غيرة الشريك الكبيرة تسهم في زيادة التباعد، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة.
صحياً: كن على استعداد دائم للمشاركة في نشاط اجتماعي أو ترفيهي، ولا تتردد أبداً.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: يبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما.
عاطفياً: محاولاتك الخروج من سيطرة الشريك تبوء بالفشل، فحاول أن تقف في وسط الطريق لتكون بمأمن.
صحياً: لا تنتظر الآخرين لكي يعرضوا عليك ممارسة المشي يومياً، بل خذ المبادرة بنفسك وانطلق.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: تبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل.
عاطفياً: تعيش يوماً مميزاً مع الحبيب ويسود الحوار والتفاهم العلاقة بينكما.
صحياً: ترغب في القيام بمشاريع ترفيهية أو السفر في رحلة استجمام مع الشريك.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.
عاطفياً: إمنح الحبيب المساحة والوقت اللذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.
صحياً: ترهقك المسؤوليات الاجتماعية والعائلية وتفكر في السفر للراحة.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: حاول أن تحمي نفسك من الأخطار التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات أو تصرّفات عشوائية.
عاطفياً: حاول عدم الإصغاء إلى أقوال المقرّبين المغرضة، ولا سيما أن ثمة من يحاول توتير علاقتك بالشريك.
صحياً: تتعافى كلياً من مرض ألمّ بك أخيراً، وتستعيد نشاطك ورشاقتك كما في السابق.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات.
عاطفياً: لا تثر غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين.
صحياً: تقاوم كل ما من شأنه دفعك إلى مخالفة أوامر الطبيب المتعلقة بوضعك الصحي.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.
عاطفياً: لا تظلم الحبيب بظنك السيّئ، ستنجلي الأمور على حقيقتها وتعرف أنك أخطأت.
صحياً: قد تشعر بآلام خفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.
عاطفياً: تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.
صحياً: لا تدع الآخرين يحطون من عزيمتك ونشاطك الرياضي المكثف، بل تجنبهم، فأنت الرابح.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.
عاطفياً: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.
صحياً: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: يكف أحد الزملاء عن معاكستك، وتستدرك بعض الأخطاء وتستغل طاقتك الإبداعية في ابتكار أفكار مهنية بنّاءة.
عاطفياً: لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهّماً لمشكلاته، ثمّة تطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما.
صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا أمر جيد.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة.
عاطفياً: إن أفضل أسلوب يجب اعتماده مع الشريك هو الليونة والرويّة وعدم فرض إرادتك عليه.
صحياً: يغلب عليك الهدوء على الرغم من القلق الذي كان يسود حياتك بسبب مرض ما.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-10-2020
مهنياً: تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها في السابق.
عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.
صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.
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