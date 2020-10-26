حدث ليلا.. الرئيس يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر..لاعب منتخب فرنسا يرد على تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام..سر ظهور الرا...

قرر اللاعب الدولي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي.

نشر الشاعر العراقي المغترب في الأردن وليد الخشماني خبر وفاة عزت إبراهيم الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في صفحته الرسميه على موقع فيسبوك حيث قال "في ذمة الله أبا أحمد" وأرفق بالمنشور صورة للدوري.

قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجدل الدائر حول أغنية الفنان حمادة هلال "الشرع محللى أربعة"، يقول بوجود إشكالية واحدة وهى الربط بين كلمة "الشرع والشخلعة"، ولكن التعدد في حد ذاته هو أمر مباح شرعًا، وتابع "بالمناسبة الكلام ده بيتقال كل يوم في المقاهى والبيوت والشغل وفى كل حتة على سبيل الهزار".

كشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي.

أكد حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم أن الإذاعة ليست بمعزل عن الشباب فضلًا عن تقديم نوافذ تطل عليهم وبرامج علمية وثقافية ودينية مؤكدا أن العديد من الشباب يقومون بالدراسة في معهد الإذاعة والتليفزيون ممن لديهم أمل وحب للإذاعة.

كشف مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانة، أنه صورت فيديو كليب جديد مع الفنان محمود الليثي، في أول ظهور لها منذ انتشر الفيديو الخاص بها والذي أثار ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رقصها على أغنية "اخواتي" بأحد مراكز التجميل.