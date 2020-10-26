علشان تتحسبلي.. حسام عاشور يكشف سر تمنيه بفوز الأهلى بدورى الأبطال.. شاهد
نشر الإعلامى سيف زاهر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" وغرد زاهر: "حسام عاشور أتمنى تتويج الأهلي بأبطال إفريقيا عشان تتحسبلي".
هاجر أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد
نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت هاجر على الصورة قائلة " ما يكرهونه فيك مفقود فيه استمر في التألق "
أعماله أكثر من عظيمة.. هالة صدقي ترحب بـ عودة المنتج محمد مشيش للقاهرة
رحبت الفنانة هالة صدقى بعودة المنتج محمد مشيش للقاهرة ونشرت صورة لها تجمعها به وبـ الفنان هانى رمزى وزوجته والإعلامية بوسي شلبى من مهرجان الجونة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: حسام عاشور يكشف سر تمنيه بفوز الأهلى بدورى الأبطال.. وهاجر أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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