انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور نظراً للظروف الأمنية والصحية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً منذ قليل بـ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك بدايةً من اليوم الإثنين 26 أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور

كما حمل قرار إعلان الطوارئ رقم 596 لسنة 2020، ، كما تم إصدار القرار بعد التشاور مع مجلس الوزراء، ووفق المادة الخامسة من القرار الجمهوري، يتم نشره اليوم في الجريدة الرسمية للدولة.

كما اشتمل قرار إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره السيسي صباح اليوم على 5 مواد، وجاءت هذه المواد كما يلي:

المادة الأولى:

تُعلن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، لمدة 3 شهور، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر.

المادة الثانية:

تقوم الشرطة والقوات المسلحة بتولي ما يلزم في مواجهة وتمويله، وكذلك حفظ الأمن في كامل ربوع البلاد وحماية الأرواح والممتلكات.

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المادة الثالثة:

يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات الرئيس المذكورة بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يتم معاقبة من يخالف الأوامر الصادرة في قانون الطوارئ

المادة الخامسة

يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.