وزير التعليم يوضح حقيقة وجود خطأ فى منهج التربية الدينية للصف الخامس...

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة وجود خطأ فى إحدى الآيات القرآنية فى منهج كتاب التربية الدينية المقرر على الصف الخامس الابتدائى، متمثلا فى كتابة قوله تعالى: "وما هو على الغيب بضنين" فى سورة التكوير، حيث إنها مكتوبة فى الكتاب "و ما هو بضنين"، موضحا أن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام 2016، وتم تدارك الأمر لديهم، ولا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول.
وتابع الوزير على أحد جروبات المعلمين: "أرجو عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لوزارة التربية والتعليم أو التأكد من الكتب المقررة في المدارس المصرية هذا العام".
وكانت صفحات الفيس تداولت أخبارا تشير إلى وجود خطأ فى الآية القرآنية.
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