وزير الأوقاف يغادر السودان بعد مشاركته فى مؤتمر الإسلام والتجديد

وكان فى وداع الدكتور محمد مختار جمعة، فى مطار الخرطوم الدولى، نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، والمستشار نادر زكى، نائب السفير المصرى فى السودان.

وألقى وزير الأوقاف، كلمة فى افتتاح أعمال المؤتمر أول أمس، وقدم ورقة علمية فى جلساته تحت عنوان:"حتمية التجديد".

وشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر، الذى عقد على مدى يومين، تحت رعاية الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى، وإشراف وزير الأوقاف السودانى، وقد حظيت مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة فى المؤتمر بإشادات كبار المسؤولين السودانيين.

والتقى وزير الأوقاف، فى السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، والدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة، ونصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السودانى، والدكتور عبد الرحيم آدم محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان، وقيادات المجلس، لبحث سبل التعاون الثنائى بين مصر والسودان، فيما يخص المجال الدعوى والفقهى.