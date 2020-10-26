مارجريت عازر: مشاركة النواب فى الانتخابات واجب وطنى

وأكدت عازر، خلال البيان الصادر عنها اليوم الإثنين، فشل كل المخططات للأجندات الخارجية الممؤلة لفشل العملية الانتخابية لمجلس النواب، خصوصًا أن كان هناك بعض الدعوات الفترة الماضية بشأن الانقطاع عن المشاركة الوطنية، ولكن ما يحدث الآن باللجان أكبر دليل على فشلها.
وطالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نواب البرلمان الحاليين بالنزول للجان التصويت للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، للاصطفاف بجانب المُرشحين الجدد للمجلس، تأكيدًا للعمل الجماعى والتكاتف للانتقال من هذه المرحلة إلى بر الأمان، كما أنه واجب وطنى.
وأشارت البرلمانية إلى أن نواب البرلمان 2020 يستكملون أجندة البرلمان الحالى، التى تصب فى الأساس لمصلحة المواطن البسيط، ولذلك لأبد أن يتكاتف الجميع ويقدم كل الدعم المعنوى لهم لفوز النواب الذين يستحقون بتلك المقاعد.
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