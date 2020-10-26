وزير الأوقاف السوداني يهدي نظيره المصري درعا خاصا تقديرا لجهوده العلمية ومشاركته...

في لفتة أخوية كريمة وفِي إطار الحفاوة والترحاب اللذين لقيهما وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة من أشقائنا في دولة السودان الشقيقة في ظل العلاقات المتينة الراسخة بين الشعبين الشقيقين والدولتين الشقيقتين ، وذلك خلال زيارته للخرطوم للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي عقدته وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر الجاري ،حرص معالى الشيخ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة على توديع نظيره المصري في الثالثة ليلا بمطار الخرطوم ، وخلال اللقاء قدم الوزير السوداني لنظيره المصري درعا خاصا تقديرا لجهوده الدعوية ولا سيما في تجديد الخطاب الديني ، واعتزازا بمشاركته الفاعلة في مؤتمر الخرطوم الذي عقد تحت عنوان الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر ، والذي شارك فيه معالي وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة بكلمتين : الأولى في الجلسة الافتتاحية والثانية في الجلسة الافتتاحية العلمية الأولى .

وقد أكد الوزيران خلال اللقاء عزمهما على تبادل الزيارات والخبرات ودعم أوجه وسبل التعاون في جميع جوانب عمل الوزارتين .

وقد حضر اللقاء كل من نائب السفير المصري بدولة الخرطوم المستشار نادر زكي ووفد من وزارة الأوقاف السودانية .