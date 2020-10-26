إعادة على مقاعد دائرة المنتزه.. مى محمود وأبو العباس تركى والحمامى وسردينة

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية نتائج التصويت، التي يجرى الانتخاب خلالها على 4 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة مليون 108 آلاف و34 صوتا، حضر منهم 155 ألفا و925 ناخبا، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 118 ألفا و684 صوتاً، وأصوات باطلة بلغت 37 ألفا و241 صوتاً.
وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:
أبو العباس تركى 51303
محمد حسين الحمامى 36134
عبد الفتاح يحيى 29384
أشرف سردينه 35597
مى محمود 23222
مروه التونى 17932
محمد الجمسى 13124
أميره مرسى 5847
هاجر الحسينى السيد 5415
محمد سعد الهوارى 14524
هانى الأسيوطى 4927
وليد العتى 5027
عبدالحميد زايد 5691
مصطفى الروينى 8429
محمد إسماعيل بسيونى سليمان 3506
احمد البحيرى 3721
وائل الطنيخى 4080
محمد عبدالعال 4646
ابراهيم محمود 2495
محمد علوه 3915
أحمد فره 1243
أدهم سعد محمود يوسف 3628
محمد حربى عبادى عيسى 124
احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167
نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000
شريف عريف حميده عبدالله بريك 9640
سمير راشد 4984
اشرف شيحه 11383
احمد ابراهيم ابو اليزيد محمد 7277
ابراهيم الليثى 3837
محمد احمد محمد السعداوى 2372
محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم 1948
أحمد عمرو محمد على كريم 3361
كمال البشير 2547
أحمد والى 1802
اشرف الخولى 1650
محمد نعمان 2020
حنان عبدالهادى محمد 3417
محمد السيد مصطفى شاهين 3489
احمد جمال ابوالوفا ابوالنصر 1898
وائل محمد على ابراهيم احمد 1267
احمد فؤاد سعد عبدالله ابوهندى 4711
على صبرى اسماعيل احمد 2089
جمال فهيم عبدالسلام شريف 2269
محمد احمد السيد زايد 2251
عمرو عادل على جمال الدين 2195
مجدى محمود محمد احمد 2104
سمير محفوظ فؤاد 1729
احمد السعيد يوسف صالح 1589
منال خليفه محمد احمد 5056
وفاء صابر عبد الحليم على 3801
كرم حامد محمود رشوان 1380
عبد العزيز عبده عبد العزيز احمد 1461
حسنى عبد الصبور 1237
عادل ميخائيل بخيت ميخائيل 9473
عنتر الوردانى حسين بخيت 3130
منى محمد عبد الستار الصاوى 5989
احمد حسن البطش 10906
عبد العزيز محمدى محمد مسعود 2632
سماح خليفة خليفة محمد غبارى 2223
مارى فايز فهيم فرج 8000
عادل سعد محمد شحاته 1589
محمود صبحى بيومى بكر 1683
ماهر عبدالملاك شحاته عبدالملاك 8293
محمد شوقى السيد جادالله 2217
محمد ابوفراج عطا محمد سليم 8937
منال محمد محجوب متولى 12273
هند قبارى خميس الجبالى 5270
وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 87539 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 32419.
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