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إعادة على مقاعد دائرة المنتزه.. مى محمود وأبو العباس تركى والحمامى وسردينة

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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية نتائج التصويت، التي يجرى الانتخاب خلالها على 4 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة مليون 108 آلاف و34 صوتا، حضر منهم 155 ألفا و925 ناخبا، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 118 ألفا و684 صوتاً، وأصوات باطلة بلغت 37 ألفا و241 صوتاً.

 

وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:

 

أبو العباس تركى 51303

 

محمد حسين الحمامى 36134

 

عبد الفتاح يحيى 29384

 

أشرف سردينه 35597

 

مى محمود 23222

 

مروه التونى  17932

 

محمد الجمسى 13124

 

أميره مرسى 5847

 

هاجر الحسينى السيد 5415

 

محمد سعد الهوارى 14524

 

هانى الأسيوطى 4927

 

وليد العتى 5027

 

عبدالحميد زايد 5691

 

مصطفى الروينى 8429

 

محمد إسماعيل بسيونى سليمان 3506

 

احمد البحيرى 3721

 

وائل الطنيخى 4080

 

محمد عبدالعال 4646

 

ابراهيم محمود 2495

 

محمد علوه 3915

 

أحمد فره 1243

 

أدهم سعد محمود يوسف 3628

 

محمد حربى عبادى عيسى 124

 

احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167

 

نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000

 

شريف عريف حميده عبدالله بريك 9640

 

سمير راشد 4984

 

اشرف شيحه  11383

 

احمد ابراهيم ابو اليزيد محمد 7277

 

ابراهيم الليثى 3837

 

محمد احمد محمد السعداوى 2372

 

محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم 1948

 

أحمد عمرو محمد على كريم 3361

 

كمال البشير 2547

 

أحمد والى 1802

 

اشرف الخولى  1650

 

محمد نعمان  2020

 

حنان عبدالهادى محمد 3417

 

محمد السيد مصطفى شاهين 3489

 

احمد جمال ابوالوفا ابوالنصر 1898

 

وائل محمد على ابراهيم احمد 1267

 

احمد فؤاد سعد عبدالله ابوهندى 4711

 

على صبرى اسماعيل احمد 2089

 

جمال فهيم عبدالسلام شريف 2269

 

محمد احمد السيد زايد 2251

 

عمرو عادل على جمال الدين 2195

 

مجدى محمود محمد احمد 2104

 

سمير محفوظ فؤاد 1729

 

احمد السعيد يوسف صالح 1589

 

منال خليفه محمد احمد 5056

 

وفاء صابر عبد الحليم على 3801

 

كرم حامد محمود رشوان 1380

 

عبد العزيز عبده عبد العزيز احمد 1461

 

حسنى عبد الصبور 1237

 

عادل ميخائيل بخيت ميخائيل  9473

 

عنتر الوردانى حسين بخيت 3130

 

منى محمد عبد الستار الصاوى 5989

 

احمد حسن البطش  10906

 

عبد العزيز محمدى محمد مسعود 2632

 

سماح خليفة خليفة محمد غبارى  2223

 

مارى فايز فهيم فرج 8000

 

عادل سعد محمد شحاته 1589

 

محمود صبحى بيومى بكر 1683

 

ماهر عبدالملاك شحاته عبدالملاك 8293

 

محمد شوقى السيد جادالله 2217

 

محمد ابوفراج عطا محمد سليم 8937

 

منال محمد محجوب متولى 12273

 

هند قبارى خميس  الجبالى 5270

 

 

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 87539 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 32419.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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