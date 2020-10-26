دائرة البدرشين.. فوز نادر عبده وإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين بالجيزة نتائج التصويت في الانتخابات التي تجرى على 3 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة 625 ألف و913 ناخباً، حضر منهم 202 ألف و769 ناخباً، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 179 ألف و10 أصوات، وأصوات باطلة بلغت 23 ألف و759 صوتاً. نادر عبده صديق محمد 95700 عماد الدرجلى 84016 حازم رياض جوده على 85055 عمرو سمير عبد السميع الديب 13547 عماد الدين احمد امام احمد 24379 فاروق ابوعيطه 10256 عبدالنبى محمود ابراهيم محمود 14025 سامح شقير 10452 ابوبكر غريب 23716 اشرف عمر مصطفى مراد 4054 سامح عثمان صادق محمد 9786 جمال علاوه 3583 عمرو الحمزاوى 5566 محمود سيد ابوزيد 16633 وحيد سيد تهامى 6712 محمود الجدوى 9200 سيد غلاب محمد مبروك 14312 مها الكاشف 18896 احمد مشاعيل 14211 مصطفى القط 2756 عمرو جمعه كامل محمد 7544 محمود صبرى فرغلى على 4694 رجب فرج محمود حمد عوض 5126 احمد محمود بشير مليجى 5015 رمضان سيد محمود 3566 يسرى على عبدالفتاح حمور 8520 طارق يوسف قرنى عبدالحليم 9069 الحفنى عبدالمعز الشيخ محمد الحفنى الحسينى 26641 وحصلت القائمة الوطنية من اجل مصر على 108758 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 50739 صوتاً.

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