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دائرة البدرشين.. فوز نادر عبده وإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين

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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين بالجيزة نتائج التصويت في الانتخابات التي تجرى على 3 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة 625 ألف و913 ناخباً، حضر منهم 202 ألف و769 ناخباً، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 179 ألف و10 أصوات، وأصوات باطلة بلغت 23 ألف و759 صوتاً.

 

نادر عبده صديق محمد 95700

عماد الدرجلى 84016

حازم رياض جوده على 85055

عمرو سمير عبد السميع الديب 13547

عماد الدين احمد امام احمد 24379

فاروق ابوعيطه  10256

عبدالنبى محمود ابراهيم محمود 14025

سامح شقير  10452

ابوبكر غريب 23716

اشرف عمر مصطفى مراد 4054

سامح عثمان صادق محمد 9786

جمال علاوه  3583

عمرو الحمزاوى 5566

محمود سيد ابوزيد 16633

وحيد سيد تهامى  6712

محمود الجدوى  9200

سيد غلاب محمد مبروك 14312

مها الكاشف  18896

احمد مشاعيل  14211

مصطفى القط  2756

عمرو جمعه كامل محمد 7544

محمود صبرى فرغلى على 4694

رجب فرج محمود حمد عوض 5126

احمد محمود بشير مليجى 5015

رمضان سيد محمود 3566

يسرى على عبدالفتاح حمور 8520

طارق يوسف قرنى عبدالحليم 9069

الحفنى عبدالمعز الشيخ محمد الحفنى الحسينى 26641

وحصلت القائمة الوطنية من اجل مصر على 108758 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 50739 صوتاً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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