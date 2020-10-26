رئيس الوزراء يلتقى بعد قليل وزير الرى بجنوب السودان

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بعد قليل ، وزير الرى بجنوب السودان لمتابعة عدد من الملفات المشتركة .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وأوضحت الوزيرة، خلال التقرير، أنه تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن من قش الأرز، بدلاً من 350 ألف طن العام السابق، حيث تم رصد تجميع 298.343 طن قش أرز من المستهدف بمواقع التجميع، وتم فتح 631 موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى الدلتا، بالإضافة إلى ما تم رصده من تجميعات الأهالي وبلغ نحو 1.3 مليون طن تقريباً، حيث بلغ إجمالي ما تم رصده وتجميعه حوالي 95% من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد حتى 7 أكتوبر 2020 بناء على بيان وزارة الزراعة.
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