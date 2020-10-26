مدبولي يلتقي وزير الري الجنوب السوداني لبحث مشروعات التعاون

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناوا بيتر قادكوث وزير الرى بجنوب السودان لمتابعة عدد الملفات التي تخص البلدين ، وتعزيز العلاقات بين البلدين .

وكانت قد عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان اجتماعها الختامي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ومناوا بيتر قادكوث، وزير الموارد المائية والري لجنوب السودان؛ وذلك لمناقشة واستعراض المباحثات بين الجانبين، على مدى أيام أسبوع القاهرة للمياه، فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

وعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على الوزراء، فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية، ورفع التوصيات للوزراء للتصديق عليها، والتي ستسهم في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والرى.

من جابنه، صرح الدكتور محمد عبد العاطي، بأن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي الآلية التي تتابع تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون، وفضلا عن تسهيلها المعوقات التي قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات.