الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والقاهرة تسجل 30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري مائلا للبرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا الرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس ما بين حار ومائل للحرارة على محافظات الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19، جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25.
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