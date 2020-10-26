صور.. محافظ الجيزة: ندرس إنشاء كبارى علوية لتخفيف الضغط المرورى بالمريوطية

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة دراسة إنشاء كبارى علوية على الجانبين فى المنطقة الواقعة بتقطاع طريق المريوطية مع شارع ترسا، موضحا أن ذلك يأتى استكمالاً لرؤية التطوير الشاملة التى تنفذها محافظة الجيزة بالطرق والمحاور.





وأكد محافظ الجيزة، بحسب بيان اليوم، إنشاء كوبرى مشاه بطراز معمارى حضارى وتطوير " 4" كبارى مشاه بجسر المريوطية الى جانب تخصيص حارة مرورية لانتظار السيارات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة ميدانية له بمنطقة المريوطية لمتابعة أعمال توسعة وتطوير الطريق والوقوف على الرؤية النهائية التى تتماشى مع مخطط التطوير الجارى تنفيذه بجسر ترعة المريوطية للارتقاء والنهوض بالمنطقة بشكل متكامل وأحداث نقلة حضارية وطفرة مرورية بها.

وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة المريوطية مروريا بالكامل للتسهيل على المواطنين وقائدى المركبات لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم واللبينى وفيصل وترسا وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بشان تسهيل الحركة المرورية بالمحاور التى تعانى من كثافات، مشيرا إلى أنه سيتم ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا ومتجه لشارعى اللبينى والأربعين لتخفيف الضغط المرورى بالمنطقة المشار إليها.

وأكد المحافظ أنه تم البدء فى رصف البر الشرقى والغربى لطريق المريوطية بطول حوالى 3.2 كم وذلك بعد توسعته ليصل عرضه إلى 25م فى الجهة الواحدة فى كل إتجاه وذلك بدءا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى لكونه محور مرورى رئيسى للمزارات السياحية.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الهندسية ومراعاة دعم الطريق بالزراعات الخضراء موجهآ أحياء الطالبية والهرم بتذليل أى معوقات لإنهاء المشروع طبقآ للجدول الزمنى المحدد بالتوازى مع أعمال التدبيش والتطوير الجارى تنفيذها لجسر المريوطية.

كما شهد محافظ الجيزة استكمال ممشى المريوطية الحضارى موجها بسرعة الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد استثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهه للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء بدران السكرتير العام والدكتور مصطفى صبرى استشارى تخطيط النقل وهندسة المرور ومدير مديرية الاسكان ورئيس حى الهرم وهيئة النظافة وجهاز السرفيس.



وأكد أنه تم الانتهاء من إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم إنشاءه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية وإستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائى المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.