كرم جبر: الإخوان أسسوا شبكة عنكبوتية لنشر الشائعات ضد مصر

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بعد ٢٠١٣ انسحب الجيش الإلكتروني الإخواني وبدأ يركز عمله في الخارج، وأسس شبكة عنكبوتية كبيرة.

وأضاف جبر خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، أن الشبكة العنكبوتية الواسعة التي أسسها الإخوان في الخارج واسعة، ومن بينها التليفزيون العربي، والذي يضم مجموعة قيادات منهم إسلام لطفي الذي كان متحالفا مع الإخوان بعد ٢٠١١ ومعه ٢ آخرين من الإخوان.

واشار الى ان شركة ميديا التابعة للحكومة القطرية منبع وسائل الإعلام التي تطلق النار على الشعب المصري، لافتا إلى أن شبكة مصر العربية إخوانية وقناة الشرق وقناة مكملين ذراعا الجماعة.

وشدد على أن هناك مليارات الدولارات التي تضخها قطر للإنفاق على هذه الشبكة العنكبوتية، موضحا أن فضاء ميديا توزع الأقمار وتنتج غالبية المحطات الاخوانية.

وأكد جبر أن التليفزيون المصري يقوم بدور كبير في الرد على الشائعات، والقنوات الخاصة تحقق مشاهدات أكبر بكثير من تلك القنوات، لافتا إلى أنه يتم بث الشائعات وإثارة ادعاءات قديمة متعلقة بحقوق الإنسان والسجون، ولكن علينا أن ننتبه ونشجع ونرفع من الروح المعنوية لجيشنا الإعلامي، ولدينا شبكة إعلامية تعمل في الخير للتصدي للشائعات.

يشارك بالمؤتمر عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد من الصحفيين والاعلاميين.