مفوض البنية التحتية و الطاقة بالاتحاد الافريقي تدشن نظام المعلومات المطور لقطاع...

أكدت الدكتورة أماني أبو زيد ، مفوضة البنية التحتية والطاقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي أنه بالرغم من إمكانات الطاقة في أفريقيا ، والموارد الواسعة والإمكانيات اللامحدودة ، فمن غير المقبول أن ما يقرب من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء ، كما أن هناك 870 مليون لا يمكنهم الوصول إلى الطهي النظيف.

وسلطت الدكتورة أماني أبو زيد في أول حوار إفتراضي استضافته لجنة الطاقة الأفريقية (AFREC) بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي (AfDB) , حول منتدى الطاقة الأفريقي (AEF) لتقديم نظام معلومات الطاقة الأفريقي وقاعدة البيانات (AEIS) الذي يخضع حاليًا لعملية تجديد , الضوء على الحاجة إلى الوصول الشامل إلى الطاقة وهو أمر أساسي للدفع الاقتصادي والنمو وخلق الفرص كل واحد. قالت

وقالت مفوضه الطاقة بالإتحاد الافريقي أن هناك حاجة لتحسين نهجنا لمعالجة فقر الطاقة وسد فجوة الطاقة ، وتوفير إمكانية الوصول إلى الطاقة والإنتاج لصالح جميع الأفارقة.

وإعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد إن تبني الرقمنة في جميع القطاعات ، بما في ذلك الطاقة ، يمكن أن يساعد في دفع عجلة التنمية في مجال الطاقة. , مؤكده أن الطاقة هي شرط مسبق للرقمنة.

وقالت" وبالتالي ، من أجل صياغة سياسات ونهج وبرامج فعالة ، واتخاذ قرارات مستنيرة ، نحتاج إلى بيانات موثوقة للمراقبة في الوقت المناسب لإنتاج الطاقة واستهلاكها للمساعدة في تتبع التنمية في إفريقيا ''

وأثنت الدكتورة أماني أبو زيد على لجنة الطاقة الافريقية " AFREC " وشركائها للشروع في تطوير نظام معلومات الطاقة الافريقي وقاعدة البيانات " AEIS " ، مضيفة أن النظام القاري الرقمي اللامركزي سيساعد في تعزيز تحليل البيانات ومشاركتها ، وفي الوقت نفسه ضمان فعالية برامج الطاقة والإجراءات المؤثرة كنتيجة للمصداقية القوية. قاعدة البيانات.

من جانبه أكد كيفين كاريوكي ، نائب رئيس الطاقة والطاقة والمناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الأفريقي أن تنمية قطاع الطاقة في أفريقيا يجب أن تنبثق من السياسات وقرارات الاستثمار الصحيحة ، المستنيرة ببيانات موثوقة وذات مصداقية.

وأشار أيضا إلى أن نظام معلومات الطاقة الأفريقي وقاعدة البيانات " AEIS " سيساهم بشكل كبير في أجندة تنمية الطاقة للبنك "Light Up and Power Africa" ، والتي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية الصفقة الجديدة للطاقة لأفريقيا , وقال: " سيساعد نظام المعلومات الجديد هذا في ترشيد وتسريع عملية جمع البيانات والتحقق منها ".

ومن جهته قال راشد علي عبد الله المدير التنفيذي للجنة الطاقة الافريقية '' أن التحسين المستمر في جمع البيانات ومعالجتها مطلوب , لذلك ، تلتزم AFREC مع الدول الأعضاء بتعزيز تنسيق البيانات على المستويين الإقليمي والوطني من خلال تنفيذ هذا النظام مع تعزيز أنظمة المعلومات الوطنية '' .

كما أكد السيد عبد الله التزام اللجنة الأفريقية للطاقة المتجددة ، بتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء القطاع ، وخاصة في مجالات الاستثمار والبحث وأفضل الممارسات.

جدير بالذكر أن نظام معلومات الطاقة القاري الذي صممته لجنة الطاقة الافريقية AFREC لجمع ومعالجة بيانات الطاقة لجميع مصادر الطاقة المتاحة ، والتي يتم إنتاجها وتزويدها واستهلاكها واستيرادها وتصديرها من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.

وتوفر قاعدة البيانات التي تعد أكثر أنظمة معلومات الطاقة شمولاً وموثوقة لجميع البلدان الأفريقية ، بما في ذلك أصحاب المصلحة الأفراد والمستثمرون والباحثون والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.

وكجزء من ولايتها ، تعالج لجنة الطاقة الأفريقية " AFREC " حاليًا جميع البيانات التي تم جمعها من الدول الأفريقية الأعضاء من خلال نقاط الاتصال الوطنية المعينة من أجل نشرها على الدول الأعضاء الأفريقية وأصحاب المصلحة الآخرين. وذلك بهدف تسهيل تحسين قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

وتعتبر مجموعات البيانات هذه أيضًا أساسية لواضعي سياسات الطاقة ، لإبلاغ قراراتهم اللازمة لصياغة سياسات الطاقة ، مع المساعدة في تصميم برامج الطاقة المستدامة.

جمع الاجتماع متحدثين من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ، والبنك الدولي ، والوكالة الدولية للطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، وقسم الإحصاء بالأمم المتحدة ( UNSD).