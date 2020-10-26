مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية البلغارية تقل 118 راكبا

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات الطيران العارض القادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا، وكان على متنها 118 راكبا وذلك فى إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا.

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان لها، قام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية و انهاء اجراءات الحجر الصحي و التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR لجميع الركاب القادمين فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.