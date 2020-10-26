ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي إحدى السيدات وشقيقتها لقيامهما بنشر صورة لسيدة أخرى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وذلك أثناء تواجدها بإحدى المحال التجارية بالقاهرة ، والإدعاء بقيامها بخطف الأطفال من داخل المحال. جاء القبض عليهما عقب قيامهما بنشر الواقعة علي الفيسبوك، حيث توصل تقنين الإجراءات للسيدتين مرتكبتى الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبس المتهمتان أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقيقتان تثيران الذعر بواقعة كاذبة عن خطف الأطفال بمحل تجاري بالقاهرة.. والأمن يضبطهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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