محمود مسلم : الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في مواجهة القوى المعادية لمصر

أكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، أن الإعلام المصري لعب دورا كبيرا وهاما في مواجهة وسائل الإعلام المعادية التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية.

وتابع مسلم :خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بماسبيروا لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية، "خضنا فترة ترفعنا فيها عن الرد، ولكن السوشيال ميديا تحمل تراكما للمواقف يتم استخدامها طوال الوقت.

وأكد مسلم ، ان افضل مواجهة للخونة هو التفاعل طوال الوقت وفضح أكاذيبهم لأن تجربة الترفع أثبتت فشلها، ولكن المواجهة هي الأهم

ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.