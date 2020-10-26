خالد ميري: الإعلام المصري قادر على إسقاط مخططات الإرهابية

أشاد الكاتب الصحفى خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين بالدور الكبير الذى يقوم به الاعلام المصرى فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر .

وأضاف ميرى،خلال المؤتمر الصحفى بماسبيرو لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية:"إننا جميعا نعرف الدول الخارجية المحركة للاعلام المعادي ، ونحن قادرين على إفشال مخططات وافكار الاعلام المعادى للدولة المصرية".

وأشار وكيل نقابة الصحفيين،إلى أن الاعلام المصرى منذ ثورة ٢٥ يناير وهو يقوم بدور هام وكبير يستحق الدعم، مؤكدا أهمية دور الاعلام المصرى فى مواجهة مخططات الارهابية.

يشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

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