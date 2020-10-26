58 مليون جنيه لمشروعات تطوير الكهرباء فى 13 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجًا ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية،

وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة و تغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد تقوم شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى – لكل مصرية وقد تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية - زاوية صقر - الرابعة بذور - أحمد بدوى - على مبارك - عبد الحليم محمود)

وجارى الآن العمل على قدم وساق للإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (5) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود )

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .