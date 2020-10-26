فاطمة السيد أحمد : الصحافة المصرية قادرة على مواجهة كل التحديات

قالت الدكتورة فاطمة السيد احمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، صحافتنا المصرية قادرة على مواجهة كل التحديات التى تواجه مصر .
وأضافت الدكتورة فاطمة خلال كلمتها المؤتمر الصحفي الذى يعقد بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، لمناقشة ، قادرون على المواجهة وفخورون باعلامنا وريادتنا وسنكون افضل خلال الفترة المقبلة لاننا قادرون على المنافسة ، مشيرة الى ان الهيئة الوطنية للصحافة قامت فى مدة قصيرة بأداء طيب وقرارات ستلمسونها .
ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.
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