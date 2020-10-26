من بينهم 5 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 795 شابًا بالدقهلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 795 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 5 من ذوى الهمم،وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3660 شابًا .
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 42 ألف جنيه لـ 17 عاملا من المسجلين بالمديرية رعاية اجتماعية وصحية لهم .
وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 560 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1051 منشأة وتم القيام بـ 48 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 55 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية، وتم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 8 شكوى منهم للقضاء ، ومازالت 33 شكوى منها تحت البحث والدراسة .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 171 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
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