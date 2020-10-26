وزير البترول: توقيع بروتوكول لتشغيل 20 ألف مخبز بالغاز الطبيعى

ووفق بيان رسمى، اليوم الإثنين، أوضح الملا، أنه سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم المخابز البلدية التى تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التى تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها 5625 مخبزا يتم توصيلها خلال 6 شهور من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التى تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعى، مؤكدا أنه سيتم توصيل المخابز من خلال التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع فى استهداف المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.
جاء ذلك خلال توقيع الملا والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية.
وقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا التحول فى المخابز يعد مشروعا قوميا يسهم فى عمل نقلة نوعية ويؤدى للاستمرار فى خفض استهلاك السولار الذى شهدته البلاد، بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحا أن ذلك يأتى نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمحطات الكهرباء محل السولار، وأن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم كذلك فى ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.
وأكد، أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أى تحديات وضمان الانتهاء فى التوقيت الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمنى المحدد.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة على المستويين البيئى والاقتصادى فى ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى، الذى يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز وتأمين احتياجاتها من الوقود.
وشدد على الإسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الأولى وتجهيز كل المتطلبات اللازمة للبدء، بما يضمن انتهاء المشروع فى التوقيت المحدد.
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