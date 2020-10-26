وزير الأوقاف: الهجرة غير الشرعية مجرمة قانونا وشرعا وحرمة الأوطان كالبيوت

ووفق بيان رسمى، قال وزيرالأوقاف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مع وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الهجرة غير الشرعية مجرمة قانونا ومؤثمة شرعا وأن حرمة الأوطان والدول كحرمة البيوت.

أضاف: "وكما لا يجوز دخول بيت أحد إلا بإذن منه كذلك لا يجوز دخول أى دولة إلا من خلال الطرق القانونية المشروعة، وكما لا يحب أحد أن يتسلل أحد إلى دولته أو يدخلها بغير الطرق الشرعية القانونية ينبغى ألا يفعل ولا يقبل هو أيضا ذلك تجاه أى دولة أخرى".