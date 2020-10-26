وزير الكهرباء: ننفذ مشروعات لتطوير الشبكات بـ 58 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

وأوضح شاكر، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التى سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة، وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات، واستبدال الأعمدة المتهالكة، واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية، ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وأكد وزير الكهرباء أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفذ تطوير شبكة الكهرباء بـ 13 قرية، بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بـ 8 قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية - زاوية صقر - الرابعة بذور - أحمد بدوى - على مبارك - عبدالحليم محمود).

ولفت إلى أنه جارى الآن العمل على قدم وساق للإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بـ 5 قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب - زاوية العوامة - أبو مزهود - بهى الدين - سيدنا هود).