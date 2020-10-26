وزير الآثار لـ دوت الخليج: متحف كفر الشيخ هدية الحكومة لأهالى المحافظة

قال الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، إن متحف كفر الشيخ هدية الحكومة لأهالى المحافظة، لما يحتويه من قطع أثرية فريدة تبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة على أرض المحافظة.





وفى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أشاد "عنانى" بالمجهود المبذول فى المتحف، مؤكدا أن آخر زيارة أجراها للمتحف كانت منذ عام، وأنه يرى الآن متحف على مستوى عالٍ من الجمال. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن العمل بالمتحف توقف عام 2011 وعاد فى 2018، ليخرج فى القريب العاجل ويصبح واحدا من أفضل المتاحف بمصر، موضحا أن هناك عددا من المتاحف الأخرى يتم العمل عليها حاليا. وأوضح، أن الدولة تسعى لاستعادة حضارتها، وأنه سعيد بما يراه اليوم، مؤكدا أنه سيتم افتتاح متحف كفرالشيخ قريبا.

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