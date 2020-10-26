على متنها 118 راكبا .. وصول أول رحلة جوية لشركة بلغارية إلى مطار الغردقة





أعلن بيان لوزارة الطيران، اليوم الإثنين، عن وصول أولى رحلات شركة "بلغارى إير" للطيران، القادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا إلى مطار الغردقة الدولى، على متنها 118 راكبا، وذلك فى إطار عودة الرحلات السياحية إلى مصر بعد انتظام الحركة الجوية، والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا



وأشار بيان لوزارة الطيران إلى أنه تم استقبال ركاب الطائرة وتوفير كل التسهيلات اللازمة لهم، مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنهاء إجراءات الحجر الصحى، والتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الـ "PCR" لجميع الركاب القادمين، فضلا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى، للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

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