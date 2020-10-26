سعفان يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تطوير المنظومة الإلكترونية بتسجيل العمالة...

الربط الإلكتروني مع الدول العربية يحد من عمليات النصب والتزوير علي العمالة المصرية من قبل بعض الشركات ....

دور المكاتب لاغني عنه لخدمة العمالة في دول العمل.....

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا عبر المنصة الإلكترونية "زوم " مع رؤساء والملحقين بمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بكل من الرياض وجدة بالسعودية ، والكويت ، والإمارات ، والأردن ، والعراق ، ولبنان ، وميلانو بإيطاليا ، وذلك لتعزيز أوجه الرعاية للمصريين العاملين بالخارج ، والتأكيد علي ضرورة العمل علي تطوير المنظومة الإلكترونية الموجودة في هذه المكاتب، وذلك بتسجيل العمالة المصرية ، لتقديم الدعم والمساعدة لها حال حدوث أي إصابة -لاقدر الله- للعامل أو أحد أفراد أسرته في ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الفورية في هذا الخصوص .

ولفت الوزير إلي أن تطوير المنظومة الإلكترونية الموجودة في هذه المكاتب من خلال تخزين كافة البيانات لديها ومعالجتها ، وأرشفة جميع وثائقها ومستنداتها وحفظها إلكترونيا ً ، يضمن سرعة أداء الخدمات ودقتها ، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة ، والحصول على الإحصائيات والمعلومات بسهولة وإرسالها للوزارة تحقيقاً للتحول الرقمي وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تسعى الدولة المصرية إلى تطبيقه في كافة الوزارات والجهات.

كما لفت الوزير إلي أن ربط مكاتب التمثيل العمالي بالخارج إلكترونياً بالوزارة يسهل إجراء التوجيه الفنى اللازم لها ، والمتابعة الدورية والمستمرة لأعمالها ، وسرعة تبادل المعلومات الخاصة بالعمالة المصرية بالدول التي تتواجد بها بشكل آمن .

وأوضح الوزير ضرورة الربط الإلكتروني مع الدول العربية التي بها مكاتب عمالية للعمل علي الحد من عمليات النصب والتزوير التي تتم على العمالة المصرية من قبل بعض شركات إلحاق العمالة من الجانبين ، حيث سيكون المتحكم في العملية جهتين أحدهما وزارة القوى العاملة المصرية والأخرى وزارات العمل المختلفة في تلك الدول التي يعمل بها مصريين .

وأشار الوزير إلي أن العمل على الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالعمالة الوافدة بالدول المضيفة مثل وزارات العمل ، وهيئات الضمان الإجتماعي ، وإدارات الوافدين ، يوفر الوقت والجهد الذي يستغرق في الرد على هذه الجهات ، وكذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالعمالة المصرية ، والإستعلام عن مستحقاتهم ومتابعة صرفها ، لاسيما لدي الشركات المتعثرة في الحصول على الأحكام القضائية النهائية ، والعمل على إيجاد آليات لحماية العمالة من التعرض لبلاغات الهروب أو التغيب عن العمل الوهمية والدعاوي الكيدية من جانب بعض أصحاب الأعمال ، ومتابعة الشكاوى المقدمة منهم .

وكان الوزير قد شدد في مستهل الاجتماع علي أهمية مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في السفارات والقنصليات بالخارج، مشيرا إلي أن دورها أصبح واضحاً لدى الجميع، وأنه لا غني عنها للوزارة بشكل جزئي، والمجتمع بشكل عام ، مشيدا بالجهد المبذول من جانبها ، وبدورها لخدمة العمالة المصرية في دول العمل، وبالدور الذى يقوم به الملحق العمالي بها ، مقدما الشكر والتقدير لكل الملحقين العماليين على الجهد المبذول في هذه المرحلة خاصة في تداعيات أزمة كورونا، والتفاعل الدائم مع أى مشكلة تحدث ومحاولة حلها بسرعة .

واستمع الوزير من رؤساء المكاتب والملحقين العماليين رؤيتهم في تحديث الربط الالكتروني، حيث أشار أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض إلى أنه يمكن البدء في التسجيل على المنظومة الإلكترونية الجديدة من خلال أربع أنواع للمعاملات يقوم بها المكتب ، من خلال إفادات تجديد الإجازة السنوية ، والراتب ، وتجديد عقد العمل ، أو عقد جديد، بحيث يتم تسجيل كافة بيانات المتقدم حتى يسهل التواصل معه .

بدوره أوضح وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، أن المكتب يعمل بآلية تمكنه من متابعة تأشيرات ، وعقود العمل، وتسجيل البيانات والكفيل والمكفول ، كما يتم العمل على إستمارات " نورت بلدك" .

وأشارت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلى أن المكتب يسعى لتسجيل أبناء الجالية المصرية من خلال تنظيم لقاءات مع المسئولين في وزارات الموارد البشرية والتوطين ، والمنطقة الحرة لحصر العمالة المصرية التى تعمل بالقطاع الخاص بالإمارات .

واقترحت تنظيم لقاءات أونلاين بصفة دورية لمتابعة أحوال تلك العمالة خاصة في ظل بدء تلقى تأشيرات جديدة للعمل بالدولة ، وتخصيص رابط لمراجعة التأشيرات للوافدين .

وفي نفس السياق قالت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت : إنه تم إرسال كتاب للأمن العام اللبناني لموافاتنا بالعمالة الشرعية التى تقدمت بطلب لتسوية أوضاعها وتسجيلها على المنظومة الجديدة .

وتناول مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، ما يجري في إيطاليا بسبب جائحة (كوفيد-19) مؤكد أنها تمر بأزمة عصيبة في ظل انتشار هذا الفيروس وتزايد الأعداد بما يهدد العمالة المصرية وخاصة المؤقتة والتي فرضت على إثرها حالة حظر تجوال على البلاد بأكملها ، وعلى التنقل من إقليم لآخر .

وأشار إلي أنه في ظل تلك الظروف استطاع مكتب التمثيل العمالية بميلانو من توفير 155 فرصة عمل ، وتم نشرها على صفحة المكتب، وتقدم لهذه الفرص حوالى 350 مصرياً.

ومن جانبه أوضح أحمد عمر رئيس مكتب التمثيل العمالى بالعراق، أنه تم معالجة مشكلة التحويلات المتأخرة منذ عام 2018 ببنك الرافدين لدى القطاع الحكومى لبعض المصريين ، وتم الوصول لـ 7 دفعات مقسمة كل دفعة على مدار شهرين ، كما تم حصر 35 مصريا استخرجوا بطاقات تقاعد وسيتم صرف مستحقاتهم في القريب العاجل.

حضر اللقاء عبر المنصة الإلكترونية "زوم " آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومحمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي، وطلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، وأحمد جادو المستشار المالي للوزارة ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وحسين صبرى مستشار الوزير للمعلومات ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير .