أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أهمية رسالة ودور الصحافة في إعلام الرأي العام بجهود ونشاطات المجلس التى تستهدف إنجاز مهامه الواردة فى الدستور؛ ليكون معبرا عن آمال طموحات الشعب المصري.
وشدد المستشار محمود عتمان - خلال لقائه صباح اليوم /الاثنين / مع المحررين البرلمانيين - على استعداد أمانة مجلس الشيوخ للتواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين، وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ، وتسهيل وإتاحة الأدوات اللازمة؛ لتكون التغطية الصحفية معبرة عما يتم من عمل ونشاط داخل المجلس، مشيدا بالتغطية الصحفية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التى خرجت بالشكل اللائق بالدولة المصرية وعراقة التاريخ البرلمانى لها.
ووعد بالعمل على تخصيص وتجهيز المركز الصحفى للشيوخ؛ ليكون متاحا من خلاله التغطية الصحفية قبل موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ في ٢٩ نوفمبر المقبل ، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستشرع في ترتيب ذلك في أسرع وقت ممكن بما يسهل مهمة المحررين البرلمانيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين عام ”الشيوخ” للمحررين البرلمانيين: مستعدون لتقديم كل مايدعم مهمة الصحافة في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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