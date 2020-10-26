السيسي يهنئ رئيس زامبيا بيوم الاستقلال

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا إدجار تشاجوا لونجو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وتتمتع زامبيا ومصر بعلاقات سياسية جيدة وتتفق مواقف البلدين في غالبية القضايا، ومن أهمها قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث ترى البلدان ضرورة التمسك بالموقف الأفريقي الجماعى الذى يحقق مصالح القارة.
كما تدعم زامبيا عادةً الترشيحات المصرية للمناصب الدولية، مثل دعم الترشيح المصرى لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، وعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO.
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