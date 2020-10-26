ضياء رشوان : وقعنا بروتوكولا مع المصرف المتحد لتمويل 1108 وحدات إسكان الاجتماعي

وقعت نقابة الصحفيين ممثلة في ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل.
ورحب ضياء رشوان نقيب الصحفيين، برئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي، مؤكدا أن التعاون بيننا هو امتداد للتعاون القديم، واليوم وقعنا بروتوكولا مع المصرف المتحد لتمويل ١١٠٨ وحدة للإسكان الاجتماعي.
وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، أن المصرف المتحد تعهد بمساعدة الصحفيين بتمويل أي وحدة سكنية أخرى يحصل عليها أي زميل من مصدر آخر حتى لو كان خاصا وبعيدا عن النقابة، مادام ينطبق عليها الشروط، على أن يتم دعمها بمبلغ يتراوح بين ٢٥ إلى ٤٠ ألف جنيه.
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